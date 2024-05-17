Поженились в День вышиванки: украинский биатлонист обвенчался с сестрой Пидручного

17 мая 2024, 17:58
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Инстаграм Тараса Лесюка

В сборной Украины по биатлону стало на одного холостяка меньше. Тарас Лесюк официально оформил свои отношения с Юлией Пидручной.

Известный украинский биатлонист Тарас Лесюк на своей странице в инстаграме сообщил, что женился на Юлии Пидручной. Его избранница – сестра лидера сборной Украины по биатлону Дмитрия Пидручного.

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Лесюк встретил свое драгоценное сокровище

Молодожены обвенчались в День вышиванки. Тарас написал трогательный пост, в котором вспомнил символ Украины.

"Венчание – один из самых волнующих моментов в моей жизни. Спасибо Богу за то, что встретил драгоценное сокровище – любимого человека. Всегда буду помнить твое добро и буду рад отплатить тем же. Семья – это самое дорогое, что есть в жизни каждого человека. Сегодня я безгранично счастлив.

Попутно хочу поздравить всех с Днем вышиванки. Во время войны этот праздник является еще более важным для каждого украинца. Вышиванка – символ национальной гордости. Спасибо ВСУ за возможность жить в независимой стране. Слава Украине, Слава ВСУ!!!", – написал Лесюк.

Тарас Лесюк и Юлия Пидручная / фото из инстаграма биатлониста

Что известно о Тарасе Лесюке

  • Напомним, что Тарас Лесюк родился в Ивано-Франковской области. Биатлоном начал заниматься в 14 лет.
  • Начиная с 2018 года выступает за основную сборную Украины. В сезоне 2018/19 дебютировал на Кубке мира.
  • Свой лучший результат на этом уровне показал в индивидуальной гонке в сезоне 2022/23, когда занял 29-е место в Рупольдинге.
Автор: Сергій Шаховець