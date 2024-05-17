Відомий український біатлоніст Тарас Лесюк на своїй сторінці в інстаграмі повідомив, що одружився з Юлією Підручною. Його обраниця – сестра лідера збірної України з біатлону Дмитра Підручного.

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Лесюк зустрів свій дорогоцінний скарб

Молодята обвінчалися у День вишиванки. Тарас написав зворушливий пост, в якому згадав символ України.

"Вінчання – один із найбільш хвилюючих моментів у моєму житті. Дякую Богу за те, що зустрів дорогоцінний скарб – кохану людину. Завжди пам'ятатиму твоє добро і буду радий відплатити тим же. Сім'я – це найдорожче, що є у житті кожної людини. Сьогодні я безмежно щасливий.



Принагідно хочу привітати всіх з Днем вишиванки. Під час війни це свято є ще більш важливим для кожного українця. Вишиванка – символ національної гордості. Дякую ЗСУ за можливість жити в незалежній країні. Слава Україні, Слава ЗСУ!!!", – написав Лесюк.

Тарас Лесюк та Юлія Підручна / фото з інстаграму біатлоніста

Що відомо про Тараса Лесюка