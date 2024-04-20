Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный вспомнил, как начал заниматься биатлоном в детстве. По словам чемпиона мира 2019 года в гонке преследования, ему приходилось врать родителям, чтобы кататься на лыжах в секции.

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Подручный скрывал от родителей занятия на лыжах

"Сначала я шел по стопам родителей, но они были не в восторге от этого. Мама откровенно была против того, чтобы я занимался лыжными гонками, ведь по своему опыту знала, что это очень сложный вид спорта, как физически, так и морально. Помню, когда возобновила свою работу лыжная база в нашем городе, много друзей начали там заниматься.

Узнав об этом, мне запрещали туда ходить. Поэтому я говорил, что иду на греко-римскую борьбу, а сам убегал на лыжи. Мама узнала об этом, когда тренер позвонил и спросил: "Почему Димы нет на тренировках?". После этого мне и лыжным гонкам ничего не мешало. Получив первые успехи, меня заметили и пригласили к себе тренеры по биатлону", – сказал Пидручный.

К слову. В прошлом сезоне Пидручный только один раз попал в топ-10 в личных гонках на уровне Кубка мира, а сборная Украины не получила ни одной медали.