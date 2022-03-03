"Защитники" продолжают разрушать города в Украине

В финском Контиолахте начался этап Кубка мира по биатлону. Это первые соревнования после Олимпиады-2022.

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Но, к сожалению, украинцы вынуждены пропустить этот этап, все из-за вторжения российских войск на территорию Украины.

В четверг, 3 марта, российские кафиры разбомбили две школы в Чернигове. Уже известно о девяти погибших.

Одну из этих школ окончил и Артем Прима.

Украина, Чернигов – школа № 21, которую я закончил,

– написал биатлонист.

Российские и белорусские биатлонисты тоже не смогут выступить до конца сезона на международной арене. Международный союз биатлонистов не лишил их права выступать, но уже жестокие санкции. Таким образом, биатлонисты из Беларуси и России должны выступать под нейтральным флагом.

Но такое решение не удовлетворило россиян и белорусов, потому они отказались от участия в соревнованиях до конца сезона.

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