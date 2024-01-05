"Уже не первый год спортсмены жалуются": Пидручный раскритиковал проведение этапа в Оберхофе

Капитан сборной Украины прокомментировал неудачное выступление в первой гонке в 2024 году. По словам Дмитрия Пидручного, участникам соревнований мешают погодные условия.

32-летний биатлонист сборной Украины Дмитрий Пидручный прокомментировал 34 место в спринте на четвертом этапе проходящего в немецком Оберхофе Кубка мира. По словам капитана "сине-желтых", на ход гонки напрямую повлияли погодные условия.

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Пидручный высказался о непогоде в Оберхофе

"Уже не первый год спортсмены жалуются на это. И, возможно, нужно и перенести этот этап именно в это время на другое место, с более благоприятными условиями, где и погоды лучше, и снега хватает".

Но, как видим, этого не делают, потому что этот этап проходит на новогодние праздники, думаю, он очень прибыльный в плане болельщиков и рекламы. Поэтому, наверное, немцы не хотят его отдавать, но, конечно, хотелось бы соревноваться в лучших условиях", - сказал Пидручный.

В субботу, 6 января, в Оберхофе пройдут гонки преследования. Дмитрий Пидручный выйдет на старт 34-м, с отставанием в почти две минуты от победителя спринта Бенедикта Долля из Германии.