32-річний біатлоніст збірної України Дмитро Підручний прокоментував 34 місце в спринті на четвертому етапі Кубка світу, що проходить у німецькому Обергофі. За словами капітана "синьо-жовтих", на перебіг гонки напряму вплинули погодні умови.

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Підручний висловився про негоду в Обергофі

"Вже не перший рік спортсмени жаліються на це. І, можливо, треба й перенести цей етап саме у цей час на інше місце, з більш сприятливими умовами, де і погода краще, і снігу вистачає.

Та, як бачимо, цього не роблять, бо цей етап проходить на новорічні свята, думаю, що він дуже прибутковий у плані вболівальників і реклами. Через це, напевно, німці не хочуть його віддавати, але, звичайно, хотілося б змагатися у кращих умовах", – сказав Підручний.

Важливо. У суботу, 6 січня, в Обергофі відбудуться гонки переслідування. Дмитро Підручний вийде на старт 34-м, з відставанням у майже дві хвилини від переможця спринту Бенедикта Долля з Німеччини.