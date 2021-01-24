В воскресенье, 24 января, завершается 7-й этап Кубка мира по биатлону в итальянском Антхольце. Украина будет выступать сильнейшей четверкой в женской эстафете.

Этап в Антхольце завершается женской эстафетой и масс-стартом среди мужчин. Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра выставил на эстафету олимпийскую четверку, которая завоевала "золото" на Олимпиаде-2016 в Сочи, сообщает Biathlon.com.ua.

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Состав сборной на женскую эстафету

Вита Семеренко

Юлия Джима

Валя Семеренко

Елена Пидгрушная

Забойницей для украинской сборной станет Вита Семеренко, которая не участвовала в индивидуальной гонке. Одна из сестер Семеренко передаст эстафету Джимми. Юлия отлично начала итальянский этап, принеся Украине первую медаль в новом сезоне.

На третьем этапе гонки команду будет представлять Валя Семеренко. На последнем этапе за сборную побежит неизменный финишер женской сборной и капитан Елена Пидгрушная.

Вне заявки осталась Дария Блашка, которая провалила индивидуалку, заняв 57 позицию.

Женщины в эстафете будут стартовать в 13:45. Вторыми на трассу выйдут мужчины, чтобы помериться силами в мужском масс-старте. Здесь Украина тоже не осталась без представительства. За украинскую команду побежит Антон Дудченко, который отобрался по дополнительной квоте после феноменального выступления в индивидуальной гонке.

Украинец выйдет на старт с бобом под номером 26. Старт гонки в 16:05. Этот этап станет последним перед чемпионатом мира в Поклюке (Словения), который начнется 10 февраля.