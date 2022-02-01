Олимпиада-2022: расписание биатлонных гонок на Играх в Пекине

1 февраля 2022 , 16:07
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Источник:

24 канал

У сборной Украины по биатлону традиционно самые большие шансы на медали зимних Олимпийских играх в биатлоне. Расписание биатлонных гонок в Пекине – далее в материале.

Церемония открытия Олимпийских игр состоится 4 февраля. Биатлонные гонки продлятся с 5 по 19 февраля. Спортсмены сразятся на новой биатлонной трассе, на которой до сих пор никогда не выступали.

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Всего биатлонистов в Пекине ждет 11 гонок. Спортсмены будут соревноваться в шести дисциплинах: смешанная эстафета, индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, классическая эстафета, масс-старт.

Расписание биатлона на Олимпийских играх-2022

5 февраля

  • Смешанная эстафета – начало в 11:00

7 февраля

  • Женская индивидуальная гонка – начало в 11:00

8 февраля

  • Мужская индивидуальная гонка – начало в 10:30

11 февраля

  • Женский спринт – начало в 11:00

12 февраля

  • Мужской спринт – начало в 11:00

13 февраля

  • Женская гонка преследования – начало в 11:00
  • Мужская гонка преследования – начало в 12:45

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15 февраля

  • Мужская эстафета – начало в 11:00

16 февраля

  • Женская эстафета – начало 09:45

18 февраля

  • Мужской масс-старт – начало в 11:00

19 февраля

  • Женский масс-старт – начало в 11:00

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Состав женской сборной Украины

  • Елена Белосюк
  • Юлия Джима
  • Валентина Семеренко
  • Дарья Блашко
  • Ирина Петренко.

Состав мужской сборной Украины

  • Дмитрий Пидручный
  • Антон Дудченко
  • Богдан Цымбал
  • Артем Прима
  • Артем Тищенко.
Автор: Михайло Гема