Биатлон: Эксперт назвал главных фаворитов в мужском спринте на Олимпиаде-2022

Золотой призер Олимпиады 2006 года в Турине и эксперт по биатлону Discovery Eurosport Михаэль Рёш назвал главных фаворитов среди биатлонистов в спринте на 10 километров. Соревнования состоятся 12 февраля.

Что думаете о команде Франции?

Конечно, Кантен Фийон Майе является одним из главных фаворитов. Он номер один в общем зачете Кубка мира и второй в спринтерском кубке. Он показал впечатляющие результаты в личном соревновании, уложился в нужное время в лыжных гонках, неплохо стрелял. Поэтому он один из фаворитов.

Эмильен Жаклен отказался от гонки в личном зачете, у него была небольшая скорость и много ошибок. Но было поразительно, что он смог провести сезон с травмой, да еще и носил желтую майку. Жаклен может показать неожиданные результаты, если попадет в цели. Не думаю, что он получит медаль. Возможно, он получит медаль в преследовании, в этом он настоящий мастер.

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Симон Дестье также имеет мало шансов, хотя он довольно быстр. Он был 17-м в личном зачете, 11-м по времени. У Фабьена Клода было шестое место по скорости. Думаю, что команда Франции достигнет хороших результатов, но за медаль будет бороться именно Кантен Фийон Майе.

А как насчет Доминика Виндиша из Италии?

Я бы не сказал, что он безнадежен, но шансов на медаль у него не будет. Вся итальянская команда демонстрирует не очень хорошие результаты, как они это делали в 2018 году. Виндиш провел очень плохой сезон. Его выгнали перед Рождеством, но он вернулся. Так же и Лукас Хофер. По моему мнению, им до медалей очень далеко.

Индивидуальное соревнование не похоже на спринт. Конечно, это более сложная дистанция. 60 лучших имели 6 минут 40 секунд разрыва в личном зачете. В спринте иначе. В основном 2,5 минуты. Это совершенно другие гонки, и у Виндиша не будет никаких шансов.

Чего ожидать от немца Бенедикта Доля?

Бенедикт Доль был довольно быстрым в течение сезона. У него были проблемы, но в индивидуальном зачете в стрельбе продемонстрировал устойчивость. Да, он сделал две ошибки, но показал очень хороший результат во времени. Лыжи и его тело работают как единый механизм, он умеет фокусироваться. Видно, что он очень хочет эту медаль. Думаю, это для него лучшая возможность заполучить ее. Трасса действительно тяжелая, как и ее высота. Если он попадет в цели, то все возможно. Возможно, тогда будет другой ветер и будет легче. Он является одним из моих фаворитов на медаль вместе с Кантеном Фийоном Майе.

Как оцените шансы норвежца Йоханнеса Тиннеса Бё?

То, что он сделал в смешанной эстафете, было довольно впечатляющим. Последний цикл был сумасшедшим. В личном зачете он имел второе самое быстрое время на лыжах после Кантена Фийона Майе, который, конечно, является одним из самых больших фаворитов. Его сезон напоминал американские горки, но теперь я чувствую, что он готов к большим событиям.

Но на последних Олимпийских играх в центре внимания также был Кантен Фийон Майе, а Йоханнес занял 31 место с пятью или шестью промахами. Весной может случиться что угодно, но дело в Йоханнесе, он не фаворит, но и не аутсайдер. Мне нравятся он и его техника. Он отличный спортсмен, и я очень надеюсь, что он получит медаль в спринте. Думаю, ему это по силам.

Что думаете о команде Швеции?

Это действительно разочарование для меня. У них был шанс на медаль в смешанной эстафете, но не было никаких шансов в последнем цикле. Они были в хорошей форме в начале сезона. Впечатляющие результаты показал Себастьян Самуэльссон и Мартин Понсилуома. Думаю, им будет очень трудно получить медаль. На дистанции, особенно в личном зачете, они не сильно отстали, но все же отстали. Понсилуома показал 10-е самое быстрое время на лыжах. Это нормально, но для спринта, возможно, недостаточно.

Вероятно, у них были трудности с подготовкой. Они были в высокогорном лагере и прибыли в Пекин чуть раньше. Возможно, они пробыли там слишком долго. Но вся команда борется. Для меня совершенно неожиданно, что они такие медленные. Поэтому не думаю, что мужской состав получит медаль.

Какие сюрпризы ожидаете в спринте?

В биатлоне все может произойти. Самыми большими фаворитами, которые я сказал, являются Кантен Фийон Майе, Йоханнес Бй и Бенедикт Доль. Что касается Иоганнеса Кюна (Германия), пока трудно сказать. Он выиграл один спринт в этом году, но все еще не в лучшей форме из-за коронавируса. Например, Фабьен Клод (Франция) может стать неожиданным победителем, если попадет в цели, потому что он достаточно быстр. Но для этого, конечно, нужно быстро кататься на лыжах, без сомнения.

Возможно, мы можем ожидать неожиданности от российского спортсмена Александра Логинова. Он был очень быстрым в личном зачете и имел третье по показателям время. Эдуард Латыпов занял 8 место по времени в лыжных гонках, это самое важное в спринте. Надо показывать высокие результаты на стрельбище, но если будет максимум одна ошибка. Поэтому, россиянин также может нас удивить.