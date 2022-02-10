Що думаєте про команду Франції?

Звичайно, Кантен Фійон Майє є одним з головних фаворитів. Він номер один у загальному заліку Кубка світу і другий у спринтерському кубку. Він показав вражаючі результати в особистому змаганні, вклався в потрібний час у лижних перегонах, непогано стріляв. Тому він один із фаворитів.

Емільєн Жаклен відмовився від перегонів в особистому заліку, у нього була невелика швидкість та багато помилок. Але було вражаюче, що він зміг провести сезон із травмою, та ще й носив жовту майку. Жаклен може показати несподівані результати, якщо влучить у цілі. Не думаю, що він отримає медаль. Можливо, він отримає медаль у переслідуванні, у цьому він справжній майстер.

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Сімон Дестьйо також має мало шансів, хоча він досить швидкий. Він був 17-м в особистому заліку, 11-м по часу. У Фаб’єна Клода було шосте місце за швидкістю. Думаю, що команда Франції досягне хороших результатів, але за медаль боротиметься саме Кантен Фійон Майє.

А як щодо Домініка Віндіша з Італії?

Я б не сказав, що він безнадійний, але шансів на медаль у нього не буде. Вся італійська команда демонструє не дуже гарні результати, як вони це робили у 2018 році. Віндіш провів дуже поганий сезон. Його вигнали перед Різдвом, але він повернувся. Так само й Лукас Хофер. На мою думку, їм до медалей дуже далеко.

Індивідуальне змагання не схоже на спринт. Звичайно, це складніша дистанція. 60 найкращих мали 6 хвилин 40 секунд розриву в особистому заліку. У спринті інакше. Здебільшого 2,5 хвилини. Це абсолютно інші перегони, і у Віндіша не буде жодних шансів.

Чого очікувати від німця Бенедикта Доля?

Бенедикт Доль був досить швидким протягом сезону. У нього були проблеми, але в індивідуальному заліку у стрільбі продемонстрував стійкість. Так, він зробив дві помилки, але показав дуже гарний результат у часі. Лижі та його тіло працюють як єдиний механізм, він вміє фокусуватися. Видно, що він дуже хоче цю медаль. Думаю, це для нього краща можливість здобути її. Траса дійсно важка, як і її висота. Якщо він потрапить у цілі, то все можливо. Можливо, тоді буде інший вітер і буде легше. Він є одним із моїх фаворитів на медаль разом із Кантеном Фійоном Майє.

Як оціните шанси норвежця Йоганнеса Тінгнеса Бьо?

Те, що він зробив у змішаній естафеті, було досить вражаючим. Останній цикл був божевільним. В особистому заліку він мав другий найшвидший час на лижах після Кантена Фійона Майє, який, звісно, є одним із найбільших фаворитів. Його сезон нагадував американські гірки, але тепер я відчуваю, що він готовий до великих подій.

Але на останніх Олімпійських іграх у центрі уваги також був Кантен Фійон Майє, а Йоганнес зайняв 31 місце з п’ятьма або шістьома промахами. Навесні може трапитися що завгодно, але справа в Йоганнесі, він не фаворит, але й не аутсайдер. Мені подобаються він та його техніка. Він чудовий спортсмен, і я дуже сподіваюся, що він отримає медаль у спринті. Думаю, йому це під силу.

Що думаєте про команду Швеції?

Це справді розчарування для мене. У них був шанс на медаль у змішаній естафеті, але не було жодних шансів в останньому циклі. Вони були у хорошій формі на початку сезону. Вражаючі результати показав Себастьян Самуельссон та Мартін Понсілуома. Думаю, їм буде дуже важко отримати медаль. На дистанції, особливо в особистому заліку, вони не сильно відстали, але все ж відстали. Понсілуома показав 10-й найшвидший час на лижах. Це нормально, але для спринту, можливо, недостатньо.

Ймовірно, у них були труднощі із підготовкою. Вони були у високогірному таборі та прибули до Пекіна трохи раніше. Можливо, вони пробули там занадто довго. Але вся команда бореться. Для мене зовсім неочікувано, що вони такі повільні. Тому не думаю, що чоловічий склад отримає медаль.

На які сюрпризи очікуєте у спринті?

У біатлоні все може статися. Найбільшими фаворитами, які я сказав, є Кантен Фійон Майє, Йоганнес Бьо та Бенедикт Доль. Щодо Йоганнеса Кюна (Німеччина), поки що важко сказати. Він виграв один спринт цього року, але все іще перебуває не в найкращій формі через коронавірус. Наприклад, Фаб’єн Клод (Франція) може стати несподіваним переможцем, якщо влучить у цілі, бо він досить швидкий. Але для цього, звісно, потрібно швидко кататися на лижах, без сумніву.

Можливо, ми можемо очікувати несподіванки від російського спортсмена Олександра Логінова. Він був дуже швидким в особистому заліку і мав третій за показниками час. Едуард Латипов посів 8 місце за часом у лижних перегонах, це найважливіше в спринті. Треба показувати високі результати на стрільбищі, але якщо буде максимум одна помилка. Тож, росіянин також може нас здивувати.