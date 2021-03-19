Итальянский биатлонист Лукас Гофер завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на заключительном, десятом этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде (Швеция).

С идеальной стрельбой заключительный спринт сезона 2020-2021 выиграл лидер сборной Италии Лукас Гофер. Итальянец оформил вторую личную победу в карьере и первую с января 2014 года, когда в спринте в Антхольце показал аналогичное время с Симоном Шемппом.

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Позади Хофера в итоговом протоколе спринта расположились Себастьян Саммуэльсон и Тарьей Бе.

Результаты гонки

1. Лукас Гофер (0+0) 22:27,1

2. Себастьян Самуэльссон (0 + 0) + 4,0

3. Тарьей Бе (0 + 0) +14,4

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34. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:35,8

48. Антон Дудченко (0+1) +2: 04,3

50. Богдан Цимбал (1+0) +2: 05,2

57. Артем Тищенко (0+0) +2:20,3

83. Артем Прима (2+2) +3:07,3

Как выступили украинцы

Первым на дистанцию вышел капитан нашей национальной команды Дмитрий Пидручный и допустил по одной ошибке на каждом из рубежей. Это позволило ему занять 34 место и показать лучший результат среди наших соотечественников.

Артем Прима провалил стрельбу, промахнувшись четыре раза и потеряв шансы зацепиться за попадание в гонку преследования.

Богдан Цымбал, Антон Дудченко лучше проявили себя в стрельбе, но продемонстрировали не лучшую скорость хода, поэтому тоже не сумели побороться за высокие места. Артем Тищенко единственный среди украинцев "сделал ноль" на огневых рубежах, но оказался на 57-й позиции.