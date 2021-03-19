Італійський біатлоніст Лукас Гофер здобув золоту медаль у спринтерській гонці на заключному, десятому етапі Кубка світу з біатлону в Естерсунді (Швеція).

З ідеальною стрільбою заключний спринт сезону 2020-2021 виграв лідер збірної Італії Лукас Гофер. Італієць оформив другу особисту перемогу в кар'єрі і першу з січня 2014 року, коли в спринті в Антхольці показав аналогічне час з Сімоном Шемппом.

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Позаду Хофера в підсумковому протоколі спринту розташувалися Себастьян Саммуельсон та Тар'єй Бьо.

Результати гонки

1. Лукас Гофер (0+0) 22:27,1

2. Себастьян Самуельссон (0+0) +4,0

3. Тар'єй Бьо (0+0) +14,4

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34. Дмитро Підручний (1+1) +1:35,8

48. Антон Дудченко (0+1) +2:04,3

50. Богдан Цимбал (1+0) +2:05,2

57. Артем Тищенко (0+0) +2:20,3

83. Артем Прима (2+2) +3:07,3

Як виступили українці

Першим на дистанцію вийшов капітан нашої національної команди Дмитро Підручний та допустив по одній помилку на кожному з рубежів. Це дозволило йому зайняти 34 місце і показати найкращий результат серед наших співвітчизників.

Артем Прима провалив стрілянину, промахнувшись чотири рази і втративши шанси зачепитися за потрапляння в гонку переслідування.

Богдан Цимбал, Антон Дудченко краще проявили себе на стрільбі, але продемонстрували не найкращу швидкість ходу, тому також не зуміли поборотися за високі місця. Артем Тищенко єдиним серед українців "зробив нуль" на вогневих рубежах, але виявився на 57-й позиції.