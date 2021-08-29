Безжалостное уничтожение Колоса: Динамо повторило рекорд чемпионатов Украины

Киевское Динамо разгромило Колос в 6-м туре УПЛ. Подопечные Мирчи Луческу наколотили в ворота соперника семь голов и повторили рекорд украинского футбола.

Тотальное уничтожение соперника

Еще в первом тайме киевляне сделали все, чтобы победить. Сразу шесть мячей влетело в ворота Колоса. Еще однажды динамовцы забивали во второй 45-минутке.

Более о поединке Динамо семью голами поиздевалось над Колосом в матче УПЛ: видео

Шесть голов в первом тайме позволили "бело-синим" повторить футбольный рекорд Украины. С тем же счетом динамовцы в конце октября 2010 года вели после первой 45-минутки в матче с Ильичевцем (9:0).

Динамо одержало свою третью самую крупную победу в чемпионате Украины. Последний раз столько голов динамовцы забивали в 2013 году. Тогда в игре против запорожского Металлурга футболисты из столицы наколотили девять голов.

Команда Луческу мощно начала сезон. Клуб в трех поединках забивал больше трех голов. В своем дебютном матче в сезоне-2021/2022 киевляне наколотили 4 результативных выстрела в ворота ровненского Вереса. А в 5-м туре от футболистов Динамо пострадала Десна – тоже 4:0.

Голы в игре против Колоса забивали Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский, дубли в активе Виктора Цыганкова и Карлоса де Пены.

В следующем матче Динамо сыграет против Металлиста-1925 (11 сентября). А уже 14 сентября встретится в первом туре группы Лиги чемпионов против Бенфики, за которую теперь выступает украинский нападающий Роман Яремчук.

Как Динамо разгромила Колос: смотрите видеообзор