Тотальное уничтожение соперника
Еще в первом тайме киевляне сделали все, чтобы победить. Сразу шесть мячей влетело в ворота Колоса. Еще однажды динамовцы забивали во второй 45-минутке.
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Шесть голов в первом тайме позволили "бело-синим" повторить футбольный рекорд Украины. С тем же счетом динамовцы в конце октября 2010 года вели после первой 45-минутки в матче с Ильичевцем (9:0).
Команда Луческу мощно начала сезон. Клуб в трех поединках забивал больше трех голов. В своем дебютном матче в сезоне-2021/2022 киевляне наколотили 4 результативных выстрела в ворота ровненского Вереса. А в 5-м туре от футболистов Динамо пострадала Десна – тоже 4:0.
- Голы в игре против Колоса забивали Николай Шапаренко, Томаш Кендзера, Виталий Буяльский, дубли в активе Виктора Цыганкова и Карлоса де Пены.
- В следующем матче Динамо сыграет против Металлиста-1925 (11 сентября). А уже 14 сентября встретится в первом туре группы Лиги чемпионов против Бенфики, за которую теперь выступает украинский нападающий Роман Яремчук.
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