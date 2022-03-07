Наш земляк появился на поле на 76-й минуте вместо нападающего Йонаса Маледе. А на 4-й компенсированной минуте он забил победный мяч своей команды, сообщает 24 канал.

К слову НАТО, закройте небо над Украиной, – Цыганков показал разрушенную оккупантами Винницу

Видео гола Безуса (смотрите на 05:14)

Гол Безус святкував із українським прапором, а згодом показав футболку з написом "Close the Sky" ("Закрийте небо"). Йдеться про вимогу до країн НАТО закрити небо над Україною для російських літаків та ракет, які ось уже майже 2 тижні знищують наші міста та вбивають мирних українців.



Роман Безус / Скриншот

Отметим, что Гент с 52 очками занимает в турнирной таблице чемпионата страны пятое место, на три пункта отставая от Андерлехта и четыре – от Антверпена.

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