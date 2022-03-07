Наш земляк з’явився на полі на 76-й хвилині замість нападника Йонаса Маледе. А на 4-й компенсованій хвилині він забив переможний м’яч своєї команди, повідомляє 24 канал.

До слова НАТО, закрийте небо над Україною, – Циганков показав зруйновану окупантами Вінницю

Відео голу Безуса (дивіться на 05:14)

Гол Безус святкував із українським прапором, а згодом показав футболку з написом "Close the Sky" ("Закрийте небо"). Йдеться про вимогу до країн НАТО закрити небо над Україною для російських літаків та ракет, які ось уже майже 2 тижні знищують наші міста та вбивають мирних українців.



Роман Безус / Скриншот

Зазначимо, що Гент із 52 очками посідає у турнірній таблиці чемпіонату країни п'яте місце, на три пункти відстаючи від Андерлехта та на чотири – від Антверпена.

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