Это исключено, – Безус наотрез отказывается отдавать детей в русскую школу

Украинский полузащитник Роман Безус переехал в Кипр, где выступит за Оманию. Футболист рассказал об обучении детей в новой стране.

Безус: Надеюсь, скоро закроются по всему миру

31-летний атакующий полузащитник рассказал о трансфере в Оманию. По словам Романа Безуса, такое приглашение из Кипра встретило его врасплох, ведь предложения у футболиста было не очень много. Омония оказалась среди заинтересованных клубов наиболее настойчивой, поэтому украинец из Бельгии отправился в Кипр.

Читайте также российские спортсмены – инструмент пропаганды, – Гераскевич об отстранении врагов от турниров

Гент предлагал Безусу вернуться, но сделал такое предложение уже когда у Романа было сформировано соглашение с Омонией. Потому отступать уже было некуда. По мнению полузащитника, Гент рассматривал его в роли пожарного варианта, потому что заинтересовались, когда было уже поздно.

Футболист признался, что у него не было предложения из Украины. Поэтому о возвращении в УПЛ речь не шла.

Безус адаптируется в новой команде и стране, где занимается бытовыми вопросами с домом. Роман категорически против того, чтобы его дети учились в русской школе на Кипре.

Какая русская школа? Это исключено – ты меня хорошо знаешь. На Кипре, как и в Бельгии, есть интернациональное учебное заведение. Там мои дети и будут учиться. А русские школы, надеюсь, скоро закроются по всему миру,

– заявил Безус.

Украинский легионер Омонии уверен, что нет ничего нереального. И даже из такого клуба можно получить вызов в сборную Украины. Однако на такое футболист не надеется, ведь даже, когда он был в хорошей форме еще в Генте, его не возвращали в национальную команду. Сейчас мысли Безуса полностью сконцентрированы на работе в новом клубе.

Напомним, что Безус вместе с Романо Зозулей отдавали свои именные футболки на аукцион, на котором собирали средства на нужды Украины. Также футболист помогал физически и финансово родной стране.

Что известно о переходе Безуса в Оммонию