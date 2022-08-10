Безус: Сподіваюся, скоро зачиняться по всьому світу

31-річний атакувальний півзахисник розповів про трансфер в Омонію. За словами Романа Безуса, таке запрошення з Кіпру зустріло його зненацька, адже пропозиції у футболіста було не дуже багато. Омонія виявилась серед зацікавлених клубів найбільш наполегливою, тому українець із Бельгії помандрував у Кіпр.

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Гент пропонував Безусу повернутись, але зробив таку пропозицію вже коли у Романа була сформована угода з Омонією. Тому відступати вже було нікуди. На думку півзахисника, Гент розглядав його у ролі пожежного варіанту, тому що зацікавились, коли вже було пізно.

Футболіст зізнався, що у нього не було пропозиції із України. Тому про повернення в УПЛ мова не йшла.

Наразі Безус адаптовується у новій команді та країні, де займається побутовими питаннями з будинком. Роман категорично проти, щоб його діти навчались у російській школі на Кіпрі.

Яка російська школа? Це виключено – ти ж мене добре знаєш. На Кіпрі, як і в Бельгії, є інтернаціональний навчальний заклад. Там мої діти і будуть навчатися. А російські школи, сподіваюся, скоро зачиняться по всьому світу,

– заявив Безус.

Український легіонер Омонії впевнений, що немає нічого нереального. І навіть із такого клубу можна отримати виклик у збірну України. Однак на таке наразі футболіст не сподівається, адже навіть, коли він був у гарній формі ще у Генті, його не повертали у національну команду. Зараз думки Безуса повністю сконцентровані на роботі у новому клубі.

Нагадаємо, що Безус разом із Романо Зозулею віддавали свої іменні футболки на аукціон, на якому збирали кошти на потреби України. Також футболіст допомагав фізично та фінансово рідній країні.

Що відомо про перехід Безуса в Омонію