Безус провел весь матч у секторов фанатов: украинец тепло простился с Гентом
Источник:инстаграмм Романа Безуса
Подошел к своему окончанию сезон в Бельгии. Вместе с ним и завершился период карьеры Романа Безуса в Генте.
Поблагодарил всех за чудесные три года
21 мая Гент провел последний матч в сезоне-2021/2022. К сожалению, клубу Романа Безуса не удалось победить чемпионат. Гент уступил дома Шарлеруа со счётом 1:2.
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Первыми нули на табло размочили гости. Голо отличился Али Голизаде. Однако еще в первом тайме хозяева могли забивать дважды. Тарик Тиссудали не реализовал 11-метровый удар, но уже через 16 минут Майкл Нгаде-Нгаджуи сравнял цифры на табло.
Но удержать хотя бы мировую Генту не удалось. Уже в компенсированное время матча Шарлеруа забило во второй раз благодаря точному выстрелу Дана Гейманса. В итоге – 1:2 поражение Гента.
Роман Безус пропускал последний матч, ставший для него прощальным в Генте. Украинский легионер поддерживал своих партнеров по команде из фанатского сектора. Таким поступком украинец решил отдать честь клубу и его болельщикам, горячо поддерживавшим Безуса за его период карьеры в Генте.
После поединка Роман выложил фото из трибун. Украинец поблагодарил всех за этот отрезок в его футбольной жизни, намекнув, что не прочь снова в будущем встретиться с Гентом.
Благодарю вас за возможность поддержать моих товарищей по команде вместе с вами. Это было невероятно. Спасибо за вашу поддержку и любовь. Лучшие пожелания всем вам. Надеюсь увидеть вас снова!,
– подписал фотографии Безус.
Безус попрощался с Гентом / Фото с инстаграммы футболиста
Даже поражение не помешало Генту оформить путевку в квалификацию Лиги Европы.
Карьера Романа Безуса в Генте
- В конце января 2019 Роман Безус официально стал игроком Гента, сменив один бельгийский клуб на другой. До этого украинец играл за Сент-Трюйден.
- В сезоне-2021/2022 провел 36 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 5 ассистов.
- К сожалению, Гент и Безус не договорились о продолжении сотрудничества. Потому уже в следующем сезоне мы увидим Романа в новой команде. Контракт футболиста с бельгийским клубом заканчивается 30 июня 2022 года.
- Зюлте Варегем может стать новым клубом Безуса. Клуб проявляет интерес к украинскому полузащитнику.