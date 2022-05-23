Подякував усім за чудові три роки

21 травня Гент провів останній матч у сезоні-2021/2022. На жаль, клубу Романа Безуса не вдалось перемогою закінчити чемпіонат. Гент поступився вдома Шарлеруа з рахунком 1:2.

До теми Настав час прощатися, – Безус скаже "бувай" бельгійському Генту

Першими нулі на табло розмочили гості. Голо відзначився Алі Голізаде. Однак ще у першому таймі господарі могли забивати двічі. Тарік Тіссудалі не реалізував 11-метровий удар, але вже через 16 хвилин Майкл Нгаде-Нгаджуї зрівняв цифри на табло.

Але втримати бодай мирову Генту не вдалось. Вже у компенсований до матчу час Шарлеруа забило вдруге завдяки точному пострілу Дана Гейманса. У підсумку – 1:2 поразка Гента.

Роман Безус пропускав останній матч, який став для нього прощальним у Генті. Український легіонер підтримував своїх партнерів по команді з фанатського сектора. Таким вчинком українець вирішив віддати честь клубу та його уболівальникам, які палко підтримували Безуса за його період кар'єри у Генті.

Після поєдинку Роман виклав фото з трибун. Українець подякував усім за цей відрізок у його футбольному житті, натякнувши, що не проти знову у майбутньому зустрітись із Гентом.

Дякую за можливість підтримати моїх товаришів по команді разом із вами. Це було неймовірно. Дякуємо за вашу підтримку та любов. Найкращі побажання всім вам. Сподіваюся побачити вас знову!,

– підписав світлини Безус.



Безус попрощався з Гентом / Фото з інстаграму футболіста

Навіть поразка не завадила Генту оформити путівку у кваліфікацію Ліги Європи.

Кар'єра Романа Безуса у Генті