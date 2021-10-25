Безус – один из лучших игроков матча

Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и отыграл весь матч. Команда украинского футболиста одержала убедительную победу со счетом 3:0.

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На 57 минуте игры Роман Безус заработал пенальти. Украинец вошел в штрафную, где его сбил колумбиец Джон Лукуми. Арбитр без колебаний указал на 11 метров.

Именно Безусу доверили право пробить пенальти. Роман развел голкипера и мяч по разным углам и установил счет 2:0.

Следует отметить, что украинский полузащитник принял участие в первом голе Гента. Безус разогнал атаку своей команды в центре поля.

За матч против Генка Безус получил от статистического портала Whoscored 8 баллов. Лучшую оценку получили только четверо партнеров Романа.

Благодаря победе Гент набрал 17 очков и сравнялся с Генком. Клуб Безуса занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

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