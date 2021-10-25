Безус – один из лучших игроков матча
Роман Безус вышел в стартовом составе Гента и отыграл весь матч. Команда украинского футболиста одержала убедительную победу со счетом 3:0.
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На 57 минуте игры Роман Безус заработал пенальти. Украинец вошел в штрафную, где его сбил колумбиец Джон Лукуми. Арбитр без колебаний указал на 11 метров.
Именно Безусу доверили право пробить пенальти. Роман развел голкипера и мяч по разным углам и установил счет 2:0.
Следует отметить, что украинский полузащитник принял участие в первом голе Гента. Безус разогнал атаку своей команды в центре поля.
Благодаря победе Гент набрал 17 очков и сравнялся с Генком. Клуб Безуса занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
Генк – Гент: видеообзор матча и гол Безуса
Как Безус выступает в сезоне-2021/2022
- 31-летний Роман отыграл уже 12 матчей за Гент в сезоне (7 в чемпионате Бельгии и 5 – в Лиге конференций).
- В Лиге Жюпиле на счету украинца 2 гола и одна результативная передача.
- Еще один ассист в сезоне Безус сделал в Лиге конференций.