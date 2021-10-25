Безус – один з найкращих гравців матчу

Роман Безус вийшов у стартовому складі Гента та відіграв увесь матч. Команда українського футболіста здобула переконливу перемогу з рахунком 3:0.

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На 57 хвилині гри Роман Безус заробив пенальті. Українець увійшов у штрафний, де його збив колумбієць Джон Лукумі. Арбітр без вагань вказав на 11 метрів.

Саме Безусу довірили право пробити пенальті. Роман розвів голкіпера та м'яч по різних кутах і встановив рахунок 2:0.

Слід зауважити, що український півзахисник взяв участь у першому голі Гента. Безус розігнав атаку своєї команди в центрі поля.

За матч проти Генка Безус отримав від статистичного порталу Whoscored 8 балів. Кращу оцінку отримали тільки четверо партнерів Романа.

Завдяки перемозі Гент набрав 17 очок та зрівнявся з Генком. Клуб Безуса посідає 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Бельгії.

Генк – Гент відеоогляд матчу та гол Безуса

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