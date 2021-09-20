Безус не забил пенальти и принес победу сопернику в Бельгии
Источник:24 канал
Гент 19 сентября сыграл на выезде против Кортрейка в чемпионате Бельгии. Гости могли вырвать хотя бы ничью, но Безус подвел команду.
Подарок сопернику от украинца
Роман Безус вышел в стартовом составе Гента. Первая часть игры завершилась минимальной победой Кортрейка 1:0. Быстрый гол забил Фаиз Селемани.
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После перерыва украинский футболист мог сравнивать цифры на табло. Гент получил право на пенальти. К отметке подошел Безус, но реализовать 11-метровый удар не сумел. Счет остался 1:0 до финального свистка.
Украинец провел на поле 63 минуты и был заменен на грузина Гиорги Чакветадзе.
Безус провел свой шестой матч в новом сезоне во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал такое же количество голевых передач.
- После победы Кортрейк с 13 очками идет шестым. А Гент никак не может выбраться из устоев таблицы – 7 очков и лишь 16-я позиция среди 18-ти клубов.