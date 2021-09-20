Безус не забил пенальти и принес победу сопернику в Бельгии

Гент 19 сентября сыграл на выезде против Кортрейка в чемпионате Бельгии. Гости могли вырвать хотя бы ничью, но Безус подвел команду.

Подарок сопернику от украинца

Роман Безус вышел в стартовом составе Гента. Первая часть игры завершилась минимальной победой Кортрейка 1:0. Быстрый гол забил Фаиз Селемани.

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После перерыва украинский футболист мог сравнивать цифры на табло. Гент получил право на пенальти. К отметке подошел Безус, но реализовать 11-метровый удар не сумел. Счет остался 1:0 до финального свистка.

Украинец провел на поле 63 минуты и был заменен на грузина Гиорги Чакветадзе.

Безус провел свой шестой матч в новом сезоне во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал такое же количество голевых передач.