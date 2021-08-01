Брюгге не слишком удачно стартовал в чемпионате Бельгии. Действующий чемпион в стартовом туре дома сыграл вничью с Эйпеном, спасшись от поражения лишь в компенсированное арбитром время. Украинец Эдуард Соболь в этом матче не сыграл.

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Во втором матче Брюгге отправился на выезд в Сент-Жиллуаз. И этот матч тоже мог закончиться вничью. Если бы не феноменальный удар Соболя. При том что игрок вышел на замену после перерыва.

После подачи с углового мяч отлетел к защитнику. Соболь решил пробить в касание, не дав мячу опуститься на газон. Мяч влетел в ворота – голкипер лишь задел его по ошибке в этом эпизоде.

В прошлом сезоне Соболь в 30 матчах в чемпионате Бельгии отличился дважды.