Брюгге не надто вдало стартував в чемпіонаті Бельгії. Чинний чемпіон у стартовому турі вдома зіграв внічию з Ейпеном, врятувавшись від поразки лише в компенсований арбітром час. Українець Едуард Соболь у цьому матчі не зіграв.

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У другому матчі Брюгге відправився на виїзд до Сентт-Жиллуаз. І цей матч теж міг закінчитися внічию. Якби не феноменальний удар Соболя. При цьому що гравець вийшов на заміну після перерви.

Після подачі з кутового м'яч відлетів до захисника. Соболь вирішив пробити в дотик, не давши м'ячу опуститися на газон. М'яч влетів у ворота – голкіпер лише зачепив його, помилившись в цьому епізоді.

В минулому сезоні Соболь в 30 матчах в чемпіонаті Бельгії відзначився двічі.