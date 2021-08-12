У 2015 році Мессі став переможцем "Золотого м'яча", набравши 41,3% голосів. Роналду став другим у голосуванні (27,7%), а Неймар – третім (7,8%). З того часу президента ПСЖ Нассер Аль-Хелаїфі просто марив тим, щоб зібрати цих трьох гравців в одній команді. Влітку 2022 року його мрія може стати реальністю.

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За даними As, ПСЖ розглядає варіант, за яким інший зірковий гравець команди Мбаппе влітку 2022 року покине клуб. В нього закінчується контракт, а нові перемовини поки не дали результату. Цілком ймовірно, що Мбаппе перейде в Реал.

Тож замінити Мбаппе покликаний саме Роналду. В нього теж влітку 2022 року закінчується контракт з Ювентусом. Відтак Роналду перейде безкоштовно (якщо не враховувати комісійні агенту та бонус самому гравцю). І його агент Жорже Жезус вже знає про зацікавленість зі сторони ПСЖ.

Роналду на той час буде 37 років. І сам футболіст казав, що планує виступати до 39 років як мінімум. Тож може підписати контракт з ПСЖ на два сезони перед тим, які закінчити кар'єру (або відправитися виступати в чемпіонати США чи Катару). А Нассер Аль-Хелаїфі втілить свою божевільну мрію в життя, яка ще декілька місяців тому здавалася нездійсненою.