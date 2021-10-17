Безголевое проклятие: как Супряга не забил за Динамо с двух метров – видео

Владислав Супряга опозорился в матче против Львова. Нападающий в упор расстреливал ворота хозяев, но промахнулся с убийственной позиции.

Фатальный промах для Супряги

Мирча Луческу доверил место на острие атаки 21-летнему Владиславу Супряге. Футболист промахнулся с позиции, где было легче забить, чем нет.

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Уже на 6-й минуте форвард мог открывать счет в игре. Мяч попал к нему после сейва голкипера Львова. Но Супряга чудом промахнулся с двух метров от владений хозяев. Мяч полетел рядом со стойкой. Такой промах заставил игроков Динамо схватиться за голову.

Такой промах изрядно разозлил Луческу. Владислав вообще не вошел в игру и был заменен в конце первого тайма.

Вместо Владислава на поле вышел Денис Гармаш, который стал автором дубля. В итоге – 1:4 –разгромная победа столичного клуба.

Супряга в новом сезоне провел лишь 5 матчей во всех турнирах, в которых не запомнился результативными действиями.

Видеообзор матча (роковой промах с 0:20)