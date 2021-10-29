И без Свитолиной: украинские теннисистки установили национальный рекорд в WTA

Сразу четыре украинские теннисистки пробились в четвертьфинал турниров WTA. Такой результат позволил им установить национальный рекорд.

Еще такого успешного старта не было

Сразу четыре теннисистки продолжают свой путь на турнирах WTA 250. Три украинки сыграют в четвертьфинале в Клуж-Напоке (Румыния). Четвертьфиналистками стали Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

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Даяна Ястремская будет бороться за выход в полуфинал турнира в Courmayeur Ladies Open в Италии.

До этого на трех турнирах лишь по две украинки выходили в 1/4 финала. Сперва это было на соревнованиях в Абу-Даби. Там в эту стадию пробились первая ракетка Украины Элина Свитолина и талантливая теннисистка Марта Костюк.

Второй турнир, где в четвертьфинал вышли две украинки, был в Будапеште – Ангелина Калинина и Екатерина Козлова. Третий такой успешный старт для украинок был в Чикаго, там в четвертьфинал вышли все те же Марта Костюк и Элина Свитолина.

С кем сыграют Украинки в четвертьфинале?

На Калинину ждет одна из самых сложных соперниц – эстонка Анетт Контавейт, которая занимает 14 место в рейтинге WTA.

Цуренко в четвертьфинале турнира в Румынии сыграет против шведки Ребекки Петерсон. Также непростой матч будет ждать Костюк. Марта выйдет на корт против представительницы Великобритании Эммы Радукану. Именно с этой соперницей хотела встретиться Костюк. Об этом она отмечала после матча 1/8 финала.

Единственная из украинок в Италии Даяна Ястремская будет бороться за путевку в полуфинал с итальянкой Ясмине Паолини.

Все четвертьфиналы при участии украинских теннисисток состоятся 29 октября.