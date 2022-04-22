Без подписи Украины: 9 стран требуют наказать Федерацию бокса России за поддержку войны

Главы 9 национальных федераций бокса обратились в Международную боксерскую ассоциацию (IBA). Они требуют обратить внимание на Федерацию бокса России, поддерживающую войну в Украине.

ФБР поддерживает войну в Украине

Под обращением подписались президенты федераций Нидерландов, США, Австралии, Новой Зеландии, Дании, Швеции, Финляндии, Норвегии и Швейцарии. Однако в этом списке не было подписи украинских представителей.

Читайте также Жена Усика показала свой дом в Ворзеле после пребывания там оккупантов

В обращении просят обратить внимание на открытую поддержку российской федерации войны в Украине.

Недавно в соцсетях ФБР был опубликован ролик, где они помогают собирать так называемую гуманитарку для жителей оккупированных территорий.

Также заявили, что они поддерживают действия президента России.

Видео "помощи" ФБР

ФБР обвинили в нарушении конституции IBA и Олимпийской хартии.

Мы очень обеспокоены, что эти потенциальные нарушения со стороны Федерации бокса России наносят ущерб репутации IBA и боксу. Поэтому их активное членство подрывает усилия IBA и ее членов по продвижению своих конституционных принципов.

– говорится в заявлении.

Отметим, что президент ИВА – россиянин Умар Кремлев. Ранее он возглавлял ФБР. В ассоциации уже приступили к рассмотрению обращения.

В начале марта IBA отстранила от соревнований всех представителей России и Беларуси.