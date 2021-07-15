Без объятий и рукопожатий: как призеров будут награждать на Олимпиаде-2020

Олимпийские игры в Токио навсегда войдут в историю спорта. Этот старт будет особенным для каждого спортсмена.

Особенности награждения триумфаторов

Из-за пандемии коронавируса вручение медалей Олимпийских игр будет особенным. Такое награждение фанаты уже могли увидеть на соревнованиях различных видов спорта в течение сезона.

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Призеры Олимпиады-2020 самостоятельно будут надевать на себя награды. До этого это делали должностные лица и спортивные чиновники. В Токио медали будут подносить прямо к пьедесталу, а спортсмен должен будет брать приз своими руками.

Как сообщал президент МОК Томас Бах, все это сделано для безопасности спортсмена. Человек, который кладет медаль на поднос, будет делать это только в специально обработанных перчатках, чтобы спортсмен мог быть уверен, что к ней никто раньше не касался.

Никаких объятий

Также на церемонии вручения медалей будут категорически запрещены рукопожатия и объятия. Отметим, что под украинским флагом будут выступать 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30-ти дисциплинах). С поименным составом Олимпийской сборной Украины можно ознакомиться по ссылке.

Олимпиада-2020 в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.