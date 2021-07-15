Особливості нагородження тріумфаторів

Через пандемію коронавірусу вручення медалей Олімпійських ігор буде особливим. Таке нагородження фанати вже могли побачити на змаганнях різних видів спорту протягом сезону.

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Призери Олімпіади-2020 самостійно вдягатимуть на себе нагороди. До цього це робили високопосадовці та спортивні чиновники. У Токіо медалі підноситимуть прямо до п'єдесталу, а спортсмен повинен буде брати приз своїми руками.

Як повідомляв президент МОК Томас Бах, все це зроблено задля безпеки спортсмена. Людина, яка кладе медаль на піднос, буде робити це тільки у спеціально оброблених рукавичках, щоб спортсмен міг бути впевнений, що до неї ніхто раніше не торкався.

Жодних обіймів

Також на церемонії вручення медалей будуть категорично заборонені рукостискання та обійми. Відзначимо, що під українським прапором виступатимуть 158 олімпійців у 25 видах спорту (30-ти дисциплінах). З поіменним складом Олімпійської збірної України можна ознайомитися за посиланням.

Зверніть увагу! У списку ще присутня тенісистка Марта Костюк. На жаль, 19-річна українка не зможе виступити за Україну через травму плеча.