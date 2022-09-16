Без нападающих, но с игроками из россии: сборная Армении удивила заявкой на матч против Украины
16 сентября 2022 , 12:56Читати новину українською
Источник:Федерация футбола Армении
Сборная Армения объявила список игроков, готовящихся к матчам Лиги наций. Всего в списке 25 футболистов.
Сборная Армении в сентябре проведет два матча в рамках Лиги наций. 24 сентября команда примет в Ереване сборную Украины. А 27 сентября – сыграет на выезде против сборной Ирландии.
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Главный тренер сборной Армении Хоакин Капаррос решил вызвать на эти два матча 25 футболистов. Однако в перечне нет ни одного номинального нападающего. Следовательно, на этой позиции придется сыграть кому-то из полузащитников.
В то же время в заявке есть сразу два игрока, выступающих в чемпионате россии – Хорен Байрамян из ростова и Эдуард Сперцян из краснодара.
Список игроков сборной Армении
- Вратари: Давит Юрченко, Станислав Бучнев (оба – Пюник), Арсен Бегларян (Урарту)
- Защитники: Вараздат Ароян, Ованес Амбарцумян (оба – Анортосис, Кипр), Андре Чалишир (Силькеборг, Дания), Жорди Арарат (Индепендьенте Медельин, Колумбия), Тарон Восканян (Алашкерт), Грайр Мкоян (Арарат), Жирайр Маргарян (Урарту), Акоп Акопян, Степа Мкртчян (оба – Арарат-Армения)
- Полузащитники/Нападающие: Хорен Байрамян (ростов, россия), Эдуард Сперцян (краснодар, россия), Эдгар Бабаян (Раннерс, Дания), Тигран Барсегян (Слован, Словакия), Ваан Бичахчян (Погонь, Польша), Лукас Селараян (Коламбус Крю, США), Жирайр Шагоян (ЦСКА София, Болгария), Артак Дашян, Оганес Арутюнян (оба – Пюник), Артак Григорян (Алашкерт), Карен Мурадян (Арарат-Армения), Сергей Мкртчян (Урарту), Сероб Галстян (Арарат).