Без лидера, но с Мораесом: заявка Шахтера на матч с Шерифом в Лиге чемпионов

Шахтер в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов примет Шериф. Тренерский штаб "горняков" определился с заявкой на игру.

Последний рывок

Наставник Роберто Де Дзерби включил в заявку на матч 23-х футболистов. Донецкий клуб встретится с соперником, которого тренирует украинец Юрий Вернидуб. Он хорошо знаком фанатам за работой у руля луганской Зари.

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Самая большая неожиданность – появление Жуниора Мораеса. Нападающий восстановился от серьезной травмы и недавно присоединился к общей группе команды. Форвард не надевал футболку "горняков" с апреля 2021 года в официальных встречах.

Итальянский специалист не включил в список лидера Шахтера Тараса Степаненко. Опорник отметился бешеным голом в ворота Львова.

Заявка Шахтера

Вратари : Шевченко, Пятов, Трубин

: Шевченко, Пятов, Трубин Защитники : Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь

: Додо, Витао, Кривцов, Матвиенко, Конопля, Исмаили, Корниенко, Бондарь Полузащитники : Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка

: Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Тете, Бондаренко, Соломон, Мудрик, Судаков, Коноплянка Нападающие: Мораес, Сикан, Фернандо

Шахтер без мотивации на последнюю игру

Еще до последнего тура донецкий клуб потерял все шансы на еврокубковую весну. "Горняки" за 5 матчей заработали лишь одно очко, которое взяли в игре с Интером. Шахтер замыкает группу D, в которой играют Шериф, Реал и Интер.

Шериф тоже уже не потеряет третью позицию и не поднимется на вторую. Клуб из Молдовы с 6 пунктами опережает Шахтер на 5 очков. Зато уступает итальянской команде 4-ю баллами.

За первую строчку в группе претендуют Интер и Реал, которые в 6-м туре сойдутся на одном футбольном поле. Накануне игры "Королевский клуб" опережает "нерадзурри" на два пункта – 12 против 10-ти у итальянцев.

Матч Шахтер – Шериф состоится 7 декабря на НСК "Олимпийский". Начало встречи в 22:00.