Без лидера: Босния и Герцеговина понесла кадровые потери перед матчем с Украиной

Сборная Украины будет иметь неплохие шансы взять три очка в игре отбора чемпионата мира-2022 против Боснии и Герцеговины. Соперник приедет во Львов без одного из лидеров команды Миралема Пьянича. И это не последняя кадровая потеря.

Проблемы соперника Украины

Тренерский штаб во главе с Ивайло Петевым не сможет рассчитывать в матче с Украиной сразу на трех футболистов. Самая большая кадровая потеря Боснии и Герцеговины – Миралем Пьянич.

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Полузащитник Барселоны, выступающий на правах аренды за турецкий Бешикташ, из-за травмы пропустит матчи национальной команды. Также не будут помощниками боснийцам полузащитник Милана Раде Крунич и игрок обороны ЧФР Клуж Матео Сушича.

Петев был вынужден довызывать в заявку команды защитника Твенте Дарио Думича и полузащитника Страсбура Саньина Прчича.

Поединок против Украины состоится 12 октября на "Арене Львов". А перед этим боснийцы 9 октября сыграют в гостях с Казахстаном.

Босния и Герцеговина после четырех сыгранных матчей идет на 4 месте в группе "D", в ее активе лишь 3 набранных пункта.

Ко второй позиции, которую занимает Украина, отставание в два очка. Единоличный лидер группы с 12 баллами – Франция.

В ноябре 2021 года на боснийцев ждут еще два матча квалификации чемпионата мира-2022, который состоится в Катаре.

Кадровые потери команды Петракова

Украина тоже подойдет к важному поединку. "Сине-желтую" футболку точно не наденет Александр Зинченко в двух матчах национальной команды в октябре. Левый защитник Манчестер Сити восстанавливается от травмы.

Также Александр Петраков проигнорировал вызов игрока Аталанты Руслана Малиновского.