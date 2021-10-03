Проблеми суперника України

Тренерський штаб на чолі з Івайло Петевим не зможе розраховувати у матчі з Україною відразу на трьох футболістів. Найбільша кадрова втрата Боснії і Герцеговини – Міралем П'яніч.

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Півзахисник Барселони, який виступає на правах оренди за турецький Бешикташ, через травму пропустить матчі національної команди. Також не помічникам боснійцям будуть півзахисник Мілана Раде Круніч та гравець оборони ЧФР Клуж Матео Сушич.

Петев був змушений довикликати у заявку команди захисника Твенте Даріо Думіча і півзахисника Страсбура Саньїна Прчича.

Поєдинок проти України відбудеться 12 жовтня на "Арені Львів". А перед цим боснійці 9 жовтня зіграють у гостях із Казахстаном.

Боснія і Герцеговина після чотирьох зіграних матчів йде на 4 місці у групі "D", у її активі лише 3 набрані пункти.

До другої позиції, яку посідає Україна, відставання у два очки. Одноосібний лідер групи із 12 балами – Франція.

У листопаді 2021 року на боснійців чекають ще два матчі кваліфікації чемпіонату світу-2022, який відбудеться у Катарі.

Кадрові втрати команди Петракова

Україна теж підійде до важливого поєдинку. "Синьо-жовту" футболку точно не одягне Олександр Зінченко у двох матчах національної команди у жовтні. Лівий захисник Манчестер Сіті відновлюється від травми.

Також Олександр Петраков проігнорував виклик гравця Аталанти Руслана Маліновського.