В воскресенье, 14 марта, завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Девушки и парни выйдут на старт в смешанной и одиночной эстафетах.

Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составами нашей команды на последние гонки в Чехии.

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Самой большой неожиданностью стало отсутствие капитана женской сборной Елены Пидгрушной. Опытная биатлонистка не участвовала в преследовании, поэтому с дополнительными силами могла выйти в эстафете. Однако тренер решил иначе. Дария Блашко будет стартовать на первом этапе.

На дистанцию ​​выйдет и Артем Прима, он в последний момент снялся с персьюта, который состоялся 13 марта.

Состав на смешанную эстафету

7-1. Дария Блашко

7-2. Юлия Джима

7-3. Артем Прима

7-4. Дмитрий Пидручный

В одиночной эстафете Санитра поставил ставку на точную стрельбу. Поэтому за Украину побегут Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал.

Ранее эта пара уже принимала участие в одиночной эстафете. Произошло это на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе в сезоне 2019/2020, где украинцы финишировали четвертыми.

Состав Украины на одиночную эстафету

8-1. Анастасия Меркушина

8-2. Богдан Цымбал

Начало смешанной эстафеты в 11:25. В одиночной эстафете биатлонисты выйдут на старт в 14:45.



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