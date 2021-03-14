Без капитана: неожиданный состав Украины на эстафетные гонки в Нове-Место
В воскресенье, 14 марта, завершается 9-й этап Кубка мира по биатлону в чешском Нове-Место. Девушки и парни выйдут на старт в смешанной и одиночной эстафетах.
Источник:Biathlonresults.com
Главный тренер сборной Украины Юрай Санитра определился с составами нашей команды на последние гонки в Чехии.
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Самой большой неожиданностью стало отсутствие капитана женской сборной Елены Пидгрушной. Опытная биатлонистка не участвовала в преследовании, поэтому с дополнительными силами могла выйти в эстафете. Однако тренер решил иначе. Дария Блашко будет стартовать на первом этапе.
На дистанцию выйдет и Артем Прима, он в последний момент снялся с персьюта, который состоялся 13 марта.
Состав на смешанную эстафету
7-1. Дария Блашко
7-2. Юлия Джима
7-3. Артем Прима
7-4. Дмитрий Пидручный
В одиночной эстафете Санитра поставил ставку на точную стрельбу. Поэтому за Украину побегут Анастасия Меркушина и Богдан Цымбал.
Ранее эта пара уже принимала участие в одиночной эстафете. Произошло это на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе в сезоне 2019/2020, где украинцы финишировали четвертыми.
Состав Украины на одиночную эстафету
8-1. Анастасия Меркушина
8-2. Богдан Цымбал
Календарь биатлонного сезона 2020/2021 / Инфографика 24 канала
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