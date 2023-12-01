Без эстафетного стартера: Украина объявила состав на мужской спринт в Эстерсунде

2 декабря первый этап Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде продолжится мужским спринтом. Сборная Украины уже объявила состав на гонку.

Главный тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра объявил состав команды на спринтерскую гонку в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде. Также уже известны стартовые номера украинцев.

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Возвращение Цымбала и Насыко

Украину представят Антон Дудченко (23), Артем Прима (33), Тарас Лесюк (41), Богдан Цымбал (67) и Денис Насыко (98). Гонка состоится 2 декабря в шведском Эстерсунде и начнется в 15:45 по Киеву.

Вне заявки остался стартер вчерашней эстафеты Артем Тищенко. В то же время, в гонке выступят Цымбал и Насыко, пропускавшие мужскую эстафету.

Напомним, в прошлом сезоне сборная Украины не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом в личных гонках этого сезона является 22-е место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке.