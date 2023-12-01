Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Також вже відомі стартові номери українців.
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Повернення Цимбала та Насика
Україну представлять Антон Дудченко (№23), Артем Прима (№33), Тарас Лесюк (№41), Богдан Цимбал (№67) та Денис Насико (№98). Гонка відбудеться 2 грудня у шведському Естерсунді та розпочнеться о 15:45 за Києвом.
Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці.