Головний тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра оголосив склад команди на спринтерську гонку в межах першого етапу Кубка світу в Естерсунді. Також вже відомі стартові номери українців.

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Повернення Цимбала та Насика

Україну представлять Антон Дудченко (№23), Артем Прима (№33), Тарас Лесюк (№41), Богдан Цимбал (№67) та Денис Насико (№98). Гонка відбудеться 2 грудня у шведському Естерсунді та розпочнеться о 15:45 за Києвом.

Цікаво. Поза заявкою залишився стартер учорашньої естафети Тищенко. В той же час, у гонці виступлять Цимбал та Насико, які чоловічу естафету пропускали.

Нагадаємо, в минулому сезоні збірна України не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом в особистих гонках цього сезону є 22 місце Ірини Петренко в жіночій індивідуальній гонці.