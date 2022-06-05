Победный состав на поле
В заявке украинской сборной не произошло никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой против Шотландии. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым решили сохранить тех же футболистов, чтобы не отпугнуть фарт от команды.
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Если сравнивать стартовый состав с тем, что начал с первых секунд матч против Шотландии, то не произошло никакой ротации. На футбольное поле в Кардиффе выйдут все, кто одержал победу в полуфинале плей-офф отбора.
Стартовый состав сборной Украины
- Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков
- Запасные: Ризник, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбык, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков
Напомним, что вне заявки "сине-желтых" остались четыре футболиста – Андрей Лунин, Даниил Игнатенко, Даниил Сикан и Денис Попов.
Украинские футболисты выйдут на поле в синем комплекте формы, который так любит Петраков.