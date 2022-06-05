Победный состав на поле

В заявке украинской сборной не произошло никаких изменений по сравнению с предыдущей игрой против Шотландии. Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым решили сохранить тех же футболистов, чтобы не отпугнуть фарт от команды.

Интересно прочитать Сборная Украины в шаге от выхода на ЧМ-2022: анонс на "финал жизни" против Уэльса

Если сравнивать стартовый состав с тем, что начал с первых секунд матч против Шотландии, то не произошло никакой ротации. На футбольное поле в Кардиффе выйдут все, кто одержал победу в полуфинале плей-офф отбора.

Стартовый состав сборной Украины

Украина: Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков

Бущан – Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко – Степаненко, Малиновский, Зинченко – Ярмоленко, Яремчук, Цыганков Запасные: Ризник, Пятов, Соболь, Бондарь, Сирота, Сидорчук, Шапаренко, Довбык, Пятов, Мудрик, Пихаленок, Качараба, Зубков

Напомним, что вне заявки "сине-желтых" остались четыре футболиста – Андрей Лунин, Даниил Игнатенко, Даниил Сикан и Денис Попов.

Украинские футболисты выйдут на поле в синем комплекте формы, который так любит Петраков.

Обратите внимание! Финал плей-офф отбора на Мундиаль Уэльс – Украина состоится 5 июня в 19.00 по киевскому времени. Поединок рассудит испанская бригада арбитров.