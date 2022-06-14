Без главного нападающего: сборная Украины объявила заявку на матч против Ирландии
Источник:УАФ
Во вторник, 14 июня, сборная Украины сыграет заключительный июньский матч Лиги наций. В польском Лодзи украинцы встретятся с Ирландией.
Тренерский штаб национальной команды определился с заявкой на матч против ирландцев. Всего в список наставника попало 22 исполнителя.
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Ярмоленко, Соболь, Сирота и Попов, несмотря на все проблемы, возникавшие во время подготовки к игре с Ирландией, попали в заявку сборной Украины, сообщает официальный сайт УАФ. Пропустят игру Яремчук и Пихалонок.
Заявка сборной Украины на матч против Ирландии
Голкиперы: Лунин, Ризнык.
Защитники: Бондарь, Качараба, Попов, Забарный, Миколенко, Сирота, Соболь, Караваев, Матвиенко.
Полузащитники: Сидорчук, Игнатенко, Ярмоленко, Малиновский, Шапаренко, Мудрик, Цыганков, Зинченко, Зубков.
Нападающие: Сикан, Довбык.Обратите внимание! Матч Украина – Ирландия состоится 14 июня. Начало встречи в 21:45.
Почему в заявку не попал Яремчук
- В преддверии матча главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о кадровых проблемах в команде. По его словам, Роман Яремчук повредил голеностоп, футболист должен пройти МРТ.
- Также под вопросом был и Руслан Малиновский, поскольку после игры с Арменией у него повысилась температура.
- Тренер рассказал, что во время тренировок столкнулись Денис Попов и Эдуард Соболь. Наставник команды назвал это "игровым столкновением".