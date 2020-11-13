В Кишиневе в товарищеском матче сборные Молдовы и России сыграли вничью 0:0. Россияне не могут победить уже 4 матча подряд, три игры завершились вничью.

В игре не участвовал форвард Артем Дзюба, который был исключен из состава из-за интимного скандала, пишет 24 канала. Ранее в сеть попало интимное видео, на котором, предположительно, запечатлен капитан сборной России. На фоне инцидента Дзюба закрыл профиль в Инстаграм.

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Интересно, что хозяева поля основное внимание уделили обороне. За весь матч они не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Перед игрой букмекеры принимали ставки на победу РФ с коэффициентом 1,2. Успех молдаван оценивался показателем 19. Ничья – 7,6.

Молдова – Россия: видеообзор матча