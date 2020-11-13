У Кишиневі в товариському матчі збірні Молдови та Росії зіграли внічию 0:0. Росіяни не можуть перемогти вже 4 матчі поспіль, три гри завершилися внічию.

У грі не брав участі форвард Артем Дзюба, який був виключений зі складу через інтимний скандал, пише 24 канал. Раніше в мережу потрапило інтимне відео, на якому, імовірно, відображений капітан збірної Росії. На тлі інциденту Дзюба закрив профіль в інстаграм.

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Цікаво, що господарі поля основну увагу приділили обороні. За весь матч вони не завдали жодного удару в площину воріт.

Перед грою букмекери приймали ставки на перемогу РФ з коефіцієнтом 1,2. Успіх молдаван оцінювався показником 19. Нічия – 7,6.

Молдова – Росія: відеоогляд матчу