Киевское "Динамо" во вторник, 29 сентября, сыграет ответный матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Наставник киевлян Мирча Луческу определился со стартовым составом команды.

Луческу решил ничего не менять по сравнению с предыдущим матчем против "Гента". Поэтому на поле выйдет та же стартовая одиннадцатка, что и в матче в Бельгии.

Стартовый состав "Динамо": Бущан, Кендзера, Забарный, Миколенко, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Шапаренко, де Пена, Супряга, Родригес.

Что касается Виктора Цыганкова и Беньямина Вербича, то оба игрока этот матч начнут на скамейке запасных.

"Гент" же был вынужден прибегнуть к ротации. Все из-за украинцев – травмы Яремчука и дисквалификации Безуса.

Стартовый состав "Гента": Руф, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджи, Фортуна, Овусу, Дорш, Букари, Кляйндинст, Ньянгбо, Депуатр.

Стартовый свисток матча "Динамо" – "Гент" прозвучит в 22:00. Текстовая онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.