Київське "Динамо" у вівторок, 29 вересня, зіграє матч-відповідь плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Наставник киян Мірча Луческу визначився зі стартовим складом команди.

Луческу вирішив нічого не змінювати у порівнянні з попереднім матчем проти "Гента". Тому на поле вийде та ж стартова одинадцятка, що і в матчі в Бельгії.

Стартовий склад "Динамо": Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, де Пена, Супряга, Родрігес.

Щодо Віктора Циганкова та Беньяміна Вербіча, то обоє гравців цей матч розпочнуть на лаві для запасних.

"Гент" же був змушений вдатися до ротації. Все через українців – травму Яремчука та дискваліфікацію Безуса.

Стартовий склад "Гента": Руф, Кастро-Монтес, Пластун, Нгаду-Нгаджі, Фортуна, Овусу, Дорш, Букарі, Кляйндінст, Ньянгбо, Депуатр.

Стартовий свисток матчу "Динамо" – "Гент" пролунає о 22:00. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.