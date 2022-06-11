Без Бущана и возвращение лидеров: заявка Украины на домашнюю игру в Лиге наций против Армении

Сборная Украины 11 июня сыграет свой второй матч в Лиге наций-2022/2023. Тренерский штаб объявил заявку против Армении.

Без основного опорника, но с двумя лидерами

Тренерский штаб во главе с Александром Петраковым определился со списком футболистов, которые смогут сыграть против Армении. В заявку нашей сборной традиционно попало 23 игрока.

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Вне заявки оказались двое футболистов – Эдуард Соболь и Александр Сирота. Если первый только возобновил тренировки после простуды, то Александр наоборот заболел.

Не видим у 23-х игроков и Тарас Степаненко и Георгия Бущана, которые уже покинули расположение "сине-желтых" из-за повреждений. В заявку снова попали лидеры команды – Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко, которые пропускали предыдущую игру против Ирландии (0:1).

Заявка сборной Украины на игру

Голкиперы: Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризник

Андрей Лунин, Андрей Пятов, Дмитрий Ризник Защитники: Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко

Валерий Бондарь, Тарас Качараба, Денис Попов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Николай Матвиенко Полузащитники: Сергей Сидорчук, Данило Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев

Сергей Сидорчук, Данило Игнатенко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Николай Шапаренко, Михаил Мудрик, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Александр Пихаленок, Александр Зубков, Александр Караваев Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Данило Сикан

Поединок Украина – Армения состоится 11 июня. Стартовый свисток судьи раздастся в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что свой первый домашний матч подопечные Петракова сыграют в Лодзе. Польский город был выбран по желанию главного тренера Украины и станет домом на ближайшие домашние поединки. Уже 14 июня наша сборная будет принимать ту же Ирландию.

В преддверии поединка Украина, Шотландия и Армения имеют в своем активе по три очка. Замыкают группу ирландцы, за два матча не заработавшие ни одного пункта.