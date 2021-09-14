Без боли и с хорошим настроением: состояние здоровья легендарного Пеле после удаления опухоли

Легендарный футболист Пеле восстанавливается после операции. Все надеются, что бразилец уже вскоре сможет вернуться домой.

Все стабильно

Дочь легенды футбола рассказала о состоянии здоровья отца. Келли написала пост на странице в инстаграме, в котором обратилась к болельщикам.

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Келли поблагодарила всех за поддержку. Девушка удивляется, что уже вскоре врачи разрешат выписать ее отца домой.

Состояние здоровья Пеле – стабильное. Бразилец с хорошим настроением восстанавливается от хирургического вмешательства.

Что случилось с Пеле

Новости об ухудшении состояния здоровья 80-летнего Пеле становятся все более частыми. Бывший футболист имеет проблемы с почками и предстательной железой. Также у него возникли осложнения после операции по замене тазобедренного сустава.

В начале сентября Пеле удалили опухоль. Однако уже после операции футболист сам обратился к фанатам в инстаграме и поблагодарил их за теплые слова.

Текст из инстаграма Келли Насименто

Я хотела поблагодарить вас от всей души за все сообщения с поддержкой, которые вы мне прислали. Он чувствует себя хорошо после операции, у него нет боли и хорошее настроение (раздражает, что он может есть только желе, но упорно продолжать!).

Через день или два он переедет из палаты интенсивной терапии в обычную, а потом его выпишут домой. Он силен и упрям, и при поддержке и заботе блестящей команды докторов и всей любви, энергии и свете, которые посылает мир, он преодолеет все.