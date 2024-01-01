Без боя: Джервонте Дэвису отдали пояс, которым раньше владел Ломаченко

Американский боксер Джервонта Дэвис стал обладателем пояса WBA Super в легком весе. В последнее время этот титул принадлежал Дэвину Хэйни, поднявшемуся на дивизион выше.

Чемпионский пояс легкого веса WBA Super, которым до последнего времени владел американец Дэвин Хейни, теперь принадлежит другому боксеру из США – Джервонте Дэвису. Это случилось из-за отказа Хэйни защищать титул.

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Бывший пояс Ломаченко получил нового владельца

Девин Хейни, став абсолютным чемпионом в легком весе и успешно защитив титулы от посягательств украинца Василия Ломаченко, решил подняться в первый полусредний вес, а потому сделал свои пояса вакантными.

Хейни был регулярным чемпионом WBA, поэтому ему основной титул достался без боя. Владельцы остальных титулов определятся на ринге, в частности, за пояс IBF вышеупомянутый Ломаченко будет боксировать с бывшим абсолютом Джорджем Камбососом из Австралии.

В период с 2018 по 2020 годы Ломаченко владел поясом WBA Super. Проиграл его он в 2020-м единогласным решением судей американцу Теофимо Лопесу. Последний позже потерял титул в бою против Камбососа.

Напомним, Джервонта Дэвис последний бой провел в апреле этого года, нокаутировав Райана Гарсию. В июле Джервонта вышел из тюрьмы Балтимора, где провел 44 дня из-за нарушения условий своего домашнего ареста.