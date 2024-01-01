Чемпіонський пояс легкої ваги WBA Super, яким до останнього часу володів американець Девін Хейні, тепер належить іншому боксеру зі США – Джервонті Девісу. Це трапилося через відмову Хейні захищати титул.

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Колишній пояс Ломаченка отримав нового власника

Девін Хейні, ставши абсолютним чемпіоном у легкій вазі та успішно захистивши титули від зазіхань українця Василя Ломаченка, вирішив піднятися до першої напівсередньої ваги, а тому зробив свої пояси вакантними.

Хейні був регулярним чемпіоном WBA, тож йому основний титул дістався без бою. Власники решти титулів визначаться на рингу, зокрема, за пояс IBF вищезгаданий Ломаченко боксуватиме з колишнім абсолютом Джорджем Камбососом з Австралії.

До речі. У період з 2018 по 2020 роки Ломаченко володів поясом WBA Super. Програв його він у 2020-му одноголосним рішенням суддів американцеві Теофімо Лопесу. Останній пізніше втратив титул у бою проти Камбососа.

Нагадаємо, Джервонта Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.