Чемпіонський пояс легкої ваги WBA Super, яким до останнього часу володів американець Девін Хейні, тепер належить іншому боксеру зі США – Джервонті Девісу. Це трапилося через відмову Хейні захищати титул.
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Колишній пояс Ломаченка отримав нового власника
Хейні був регулярним чемпіоном WBA, тож йому основний титул дістався без бою. Власники решти титулів визначаться на рингу, зокрема, за пояс IBF вищезгаданий Ломаченко боксуватиме з колишнім абсолютом Джорджем Камбососом з Австралії.
Нагадаємо, Джервонта Девіс останній бій провів у квітні цього року, нокаутувавши Раяна Гарсію. У липні Джервонта вийшов із в’язниці Балтімора, де провів 44 дні через порушення умов свого домашнього арешту.