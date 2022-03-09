Бетис выйдет на поле в специальных футболках с призывом остановить войну в Украине

Весь футбольный мир встал на сторону Украины в войне с Россией. Испанский Бетис организовал специальную форму для предматчевых разминок.

Поддержка из Испании

9 марта испанский Бетис сыграет дома против Айнтрахта в Лиге Европы. Поединок будет первым между этими клубами на стадии 1/8 финала турнира.

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Испанский клуб решил поддержать Украину перед поединком. Футболисты выйдут на предматчевую разминку в специальных сине-желтых футболках.

На футболках будет надпись: "Стоп войне", призывающий прекратить войну в Украине, которую начала Россия.

Поединок Бетис – Айнтрахт начнется в 19:45.

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