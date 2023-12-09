Суперсейвы Лунина, гол Беллингема и конфетка от Бетиса: Реал не удержал победу в Севилье

Главный тренер Реала Карло Анчелотти в шестой раз подряд доверил место в воротах Андрею Лунину. К сожалению, украинец не сумел сохранить ворота "сухими".

Бетис – Реал 1:1

Голы: Руибаль, 66 – Беллингем, 53.

В матче 16 тура испанской Ла Лиги мадридский Реал на выезде встречался с Бетисом. Игра состоялась на арене "Бенито Уильямарин" в Севилье.

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Бетис испортил настроение Лунина

Первый тайм соперники завершили без голов. На 31-й минуте поединка хозяева имели отличный шанс открыть счет. В этом эпизоде блестящую реакцию продемонстрировал украинский голкипер "сливочных".

На 53-й минуте матча звезда "королевского клуба" Джуд Беллингем в очередной раз напомнил, что 103 миллиона евро на него были потрачены не зря. Это был 12 гол англичанина в чемпионате.

Однако севильцы довольно быстро восстановили статус-кво. Феноменальный по красоте и точности удар издалека нанес Айтор Руибаль. Андрей был бессилен помочь своей команде.

В конце встречи Бетис имел возможность вырвать победу. Однако и в этом случае суперсейв Лунина спас "сливочных" от неприятностей. В итоге поединок завершился вничью – 1:1.

Реал сохранил за собой первую строчку в турнирной таблице. У сливочных 39 баллов в 16 матчах. На пятки им наступает Жирона (38 очков), 10 декабря сыграющая против Барселоны.

Бетис расположился на 7-м месте Ла Лиги. "Зелено-белые" заработали 27 очков в 16 поединках.

Видеообзор матча Бетис – Реал